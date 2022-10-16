"Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця
Як інформує Цензор.НЕТ, про це блогери написали у соцмережах.
У телеграмі Гіркіна було опубліковане його фото у військовій формі.
На інформацію про те, що Гіркін пішов воювати у складі добровольчого батальйону, відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.
Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.
"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.
Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.
Після 22:00 до флешмобу вирішили долучитись голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума виросла до $50 тис.