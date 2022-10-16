"Цей день настав, ми купуємо Гіркіна", - блогери зібрали $50 тис. за взяття у полон російського військового злочинця

Активіст-волонтер Сергій Стерненко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тенісист Сергій Стаховський та військовий Валерій Маркус пообіцяли $50 тис. тому, хто візьме в полон терориста-пропагандиста Ігоря Гіркіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це блогери написали у соцмережах.

У телеграмі Гіркіна було опубліковане його фото у військовій формі.

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На інформацію про те, що Гіркін пішов воювати у складі добровольчого батальйону, відреагував волонтер Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв $10 тис. з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Лідер гурту "Антитіла" Сергій Тополя вирішив подвоїти ціну за Гіркіна та приєднався до пропозиції Стерненка.

"Додам ще $10 тис. власних заощаджень, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по "боїнгу" має дати покази", - написав Тополя.

Після цього до флешмобу долучився головний сержант 47-го штурмового полку Валерій Маркус. Ціна виросла до $30 тис.

Після 22:00 до флешмобу вирішили долучитись голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і тенісист Сергій Стаховський. Сума виросла до $50 тис.