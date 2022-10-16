Керівництво ВМФ Росії розпочало агітацію серед матросів щодо переведення їх у піхоту та відправлення в Україну, - Генштаб

Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо нестачею особового складу в армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення".

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