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Керівництво ВМФ Росії розпочало агітацію серед матросів щодо переведення їх у піхоту та відправлення в Україну, - Генштаб

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Керівництво ВМФ Росії розпочало агітацію серед матросів щодо переведення їх у піхоту та відправлення в Україну, - Генштаб
Генеральний штаб оприлюднив інформацію щодо нестачею особового складу в армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення".

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Топ коментарі

  • Yevgeny Mironov
  • Харьков Сумской
    Він помер через пару-трійку років після танців. Був репортаж в українських ЗМІ. Пиячив, зубожів, здох...
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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