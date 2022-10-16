На південному напрямку ЗСУ знищили 14 росіян та ворожу техніку, авіація уразила російську ППО, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано по позиціях противника 13 уражень, зокрема по розгортанню протиповітряної оборони у Бериславському і Каховському районах, по зосередженнях живої сили ворога і техніки - в Миколаївському і Баштанському районах", - зазначили українські військові.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано 426 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога становлять: 14 росіян; 3 самохідні артустановки; гаубиця "Мста-Б"; станція радіоелектронної боротьби.
Окрім цього, було пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні установки, гаубиця 122 калібру, танк і авто-бронетехніка.
"Надвечір противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 осіб у напрямку деокупованої Трифонівки. В стрілецькому бою, зазнавши втрат, відступив", - додали в ОК "Південь".