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Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"

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Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"
Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити "європейський танковий альянс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю колишнього посла України в Німеччині виданню Welt am Sonntag.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.

Мельник зазначив, що дюжина країн мають 2000 танків Leopard 2.

"Якщо кожна з цих країн дасть приблизно 10% від цього Україні, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - додав експосол.

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Топ коментарі

  • Олег Іванів 00188d35
    Мельник все правильно говорить. Поки світові політики чухають одне місце у нас цвіт нації гине, захищаючи, зокрема, і цих політиків.
  • Василий Vasil
    Да и Запад знает чем у нас занимались 3 года,но только не подготовкой к войне,как все просто банально пи..делось на дорогах,как в первые дни сколько ,и чего сдали! Поэтому не хер их дрочить,и унять свою прыть,.
  • Олександр Радченко 7fdaf4a8
    Почему Мельник свой рот открывает?Он даже уже не посол и кто будет его слушать?
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