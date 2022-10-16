Китай закликав своїх громадян евакуюватися з України

Міністерство закордонних справ Китаю і посольство КНР в Україні звернулися до своїх громадян із закликом посилити заходи власної безпеки та, за необхідності, евакуюватися з України.

Про це повідомляє китайське видання Global Times, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з нинішньою серйозною ситуацією з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян КНР у країні посилити заходи безпеки та евакуюватися. Посольство допоможе в організації евакуації тих, хто її потребує", - йдеться у повідомленні.

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