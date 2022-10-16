Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб

У Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення своїх офіцерів.