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Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб

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Чеченські військові в Рубіжному почали виселяти цивільних з будинків для розміщення своїх офіцерів, - Генштаб
У Рубіжному Луганської області прибулі військовослужбовці з Чеченської республіки почали виселяти цивільних з їхніх осель для розміщення своїх офіцерів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Якщо ті цивільні є патріотами України,то мали б скинути адреси для артилерії ЗСУ.Потім дежава компенсує житло.Якщо це ждуни,то виходьте заміж за козолюбів.
  • Olexa Pluzh
    То не чеченці, а ко'дьір Овцьі
  • Gregory Mihelson
    Та все нормально. Прийшов "русский мир", який вони просили й волали.
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