В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає "міська адміністрація". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Повідомляється про ювелірне влучання у приміщення міської адміністрації.
Про це спершу активно повідомляли телеграм-канали. Наразі інформацію про пошкодження будівлі підтверджує "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.
"Будівлю міської адміністрації Донецька пошкоджено внаслідок обстрілу з боку українських військ", - зазначає пропагандистське агентство із посиланням на представництво так званої "ДНР" у СЦКК.
Тим часом, у мережі поширється відповідне відео.