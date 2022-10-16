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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає "міська адміністрація". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Повідомляється про ювелірне влучання у приміщення міської адміністрації.

Про це спершу активно повідомляли телеграм-канали. Наразі інформацію про пошкодження будівлі підтверджує "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Будівлю міської адміністрації Донецька пошкоджено внаслідок обстрілу з боку українських військ", - зазначає пропагандистське агентство із посиланням на представництво так званої "ДНР" у СЦКК.

Тим часом, у мережі поширється відповідне відео.

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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 01
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 02
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 03
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Палає міська адміністрація 04

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Мабуть кадиркінці тренувались.
  • Serhiy Talatynnik
    Надіюсь душиліна мінусували.
  • Advokat Savchuk
    Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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