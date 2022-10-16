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Оборонна промисловість РФ не може виробляти сучасні ракети такими темпами, як вони витрачаються, - британська розвідка

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Оборонна промисловість РФ не може виробляти сучасні ракети такими темпами, як вони витрачаються, - британська розвідка
Російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

У звіті повідомляється, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

Міністерство оборони України повідомило, що більш як половину було збито, але десятки влучили по Києву та інших населених пунктах, убивши мирних жителів та завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

"Ці удари є подальшою деградацією російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність уражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
  • pictimephotografer pictimephotografer
    При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
  • Amber
    Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

    Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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