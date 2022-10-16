Російські військові мінують об’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної

Російські окупанти намагаються усе мінувати по лінії фронту. І таким чином стримати наступ ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог мінує дороги у бік Сватового та Кремінної. Мінує також і мости, деякі підриває. У цьому напрямку росіяни підтягують велику кількість резервів, як техніки, так і живої сили. Військові розміщуються у приватних будинках в сільській місцевості, проте надовго не затримуються на одному місці. Дуже часто змінюють будинки, бо побоюються того, що в них щось буде вибухати", - розповів Гайдай.

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