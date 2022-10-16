Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Виступаючи на панелі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Китай "не поділяє наші цінності та підриває заснований на правилах міжнародний порядок".
Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".
Після цього адмірал НАТО заявив, що Китай говорить про важливість суверенітету та міжнародно визнаних кордонів, але чомусь досі не засудив введення військ РФ в Україну.
"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?" - сказав Бауер.
Хе Рулонг, відповідаючи на претензії, заявив, що "українська криза" містить історичну перспективу і світові потрібно "зрозуміти першопричину" цієї війни.
Bloomberg також зауважує, що аудиторія зустріла сміхом слова дипломата, коли він назвав Китай "миротворцем у світі".
Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.