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Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну

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Топ-посадовець НАТО Бауер і посол Китаю Хе влаштували палку суперечку через Україну
На асамблеї "Полярне коло" (Arctic Circle) в Ісландії стався "незвично відвертий обмін" думками між представниками Китаю та НАТО щодо російсько-української війни.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Виступаючи на панелі, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Китай "не поділяє наші цінності та підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

Присутній у залі посол Китаю в Ісландії Хе Рулонг (He Rulong) відреагував на це словами: "Адмірал, при всій повазі, ваші слова і зауваження сповнені зарозумілості".

Після цього адмірал НАТО заявив, що Китай говорить про важливість суверенітету та міжнародно визнаних кордонів, але чомусь досі не засудив введення військ РФ в Україну.

"У мене є запитання до вас, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Тоді як так вийшло, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну?" - сказав Бауер.

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Хе Рулонг, відповідаючи на претензії, заявив, що "українська криза" містить історичну перспективу і світові потрібно "зрозуміти першопричину" цієї війни.

Bloomberg також зауважує, що аудиторія зустріла сміхом слова дипломата, коли він назвав Китай "миротворцем у світі".

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Асамблея Арктичного кола - це щорічна міжнародна нарада щодо Арктики. Вона не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, до якої входять США і Росія. Засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну. Гао Фен, спеціальний представник Китаю у справах Арктики, заявив, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в групі до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні та передати головування Норвегії.

Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Китайці брехливі як рашисти.... але трохи розумніші....трохи.
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Вузькоокі 3,14дари зазіхають на Тайвань та сибірьнаш. Тому й історію, падло, приплів. Сидять в засаді.
  • Pure Soul
    ага, "історію" в якій Україна - це окраіна Московії; українська мова - не мова, а помісь російської та польської; українці не слов'яни, а хозари, що захопили територію дрєвнєруССкого государства? і т.д. і т.п.?

    Ідіть ***** з такою імперською "історією"!
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