Рашисти обстрілюють населені пункти поруч із лінією зіткнення та кордоном з РФ на Харківщині, - ОВА
8210
Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку. В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів", - інформує очільник регіону.
Також Синєгубов інформує, що наші захисники на лінії зіткнення ведуть бої та знищують живу силу і техніку окупантів.
"Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!", - резюмує він.