Окупанти заблокували у Мелітополі доступ місцевим мешканцям до медичних послуг, - Федоров
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У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. Усі місцеві лікарні переповненні пораненими російськими військовими.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими", - повідомив Федоров.
У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими.