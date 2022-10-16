Окупанти заблокували у Мелітополі доступ місцевим мешканцям до медичних послуг, - Федоров

У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. Усі місцеві лікарні переповненні пораненими російськими військовими.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими", - повідомив Федоров.

У Токмаку жителі не можуть отримувати екстренну і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими.

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