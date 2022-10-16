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Китай прискорить створення армії світового рівня

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Китай прискорить створення армії світового рівня
Китай прискорить створення збройних сил світового рівня та продовжить нарощувати свій потенціал стратегічного стримування.

Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай прискорить розбудову збройних сил світового рівня та зміцнить свою здатність створювати стратегічний потенціал стримування", - сказав Сі Цзіньпін.

Він також наголосив на необхідності подальшого посилення контролю Компартії над збройними силами країни.

"Китай повинен дотримуватися абсолютного лідерства партії в армії", - сказав китайський лідер.

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16 жовтня в Пекіні за участі майже 2300 делегатів розпочався XX з’їзд Комуністичної партії Китаю, на якому, як очікується, нинішній голова КНР Сі Цзіньпін буде переобраний на третій п’ятирічний термін на чолі партії та отримає безпрецедентний за останні 50 років історії Китаю обсяг повноважень.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    У США на один головняк більше. Не потрібно було вузькооким технології передавати від слова зовсім, бо коли у них на одну чашку рису стає більше, імпертість починає в жопі бурлити, як і в кацапів
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Западным компаниям пора сворачивать инвестиции в Китае и возвращать производства в свои страны. Пусть товары будут дороже, но это сильно ослабит враждебный всему миру коммунистический режим, ну и для экономик Западных стран это будет спасением
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ілон Маск боїться третьої світової,а вона вже на порозі,потрібно покінчити з ****** і Китаєм вже сьогодні поки не пізно і поки вони не підготувалися
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