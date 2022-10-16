Китай заявив, що не відмовиться від права сили щодо Тайваню. Тайвань - що не відмовиться від суверенітету

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи ніколи не відмовиться від права застосувати силу для возз’єднання Тайваню з материком. Тайвань у відповідь каже, що відкидає запропоновану Пекіном модель управління островом "одна країна, дві системи" та не піде на компроміс щодо свободи і демократії.

Позицію Китаю Сі Цзіньпін озвучив під час виступу на відкритті XX з’їзду Комуністичної партії Китаю в Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Розв'язання питання Тайваню - це особиста справа китайців, і це залежить лише від китайців", - заявив Сі Цзіньпін.

Він додав, що Китай завжди "поважав і піклувався про Тайвань, приносив користь" народу Тайваню і був відданий сприянню економічним і культурним обмінам через Тайванську протоку.

"Ми наполягаємо на прагненні до мирного возз’єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів (для возз’єднання. - Ред.)", - наголосив голова КНР.

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За його словами, силовий сценарій передбачається на випадок "втручання" зовнішніх сил та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню, а не примусу до возз’єднання переважної більшості народу Тайваню.

"Історичний рух національного возз’єднання та національного відродження продовжується і повного возз’єднання Батьківщини потрібно досягти", - заявив Сі Цзіньпін.

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Після цього офіс президента Тайваню випустив заяву про те, що Тайбей не відмовиться від свого суверенітету.

"Тайвань не відмовиться від свого суверенітету й не піде на компроміс щодо свободи та демократії, а його народ виступає проти ідеї Пекіна про управління Тайванем за моделлю "одна країна, дві системи", - йдеться в повідомленні.

"Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та регіоні є спільною відповідальністю обох сторін, а зустріч на полі бою не сприятиме досягненню цієї мети", - додали в офісі президента Тайваню.