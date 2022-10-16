Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За минулу добу відкрито 31 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів військових Росії на Херсонщині

2961
За минулу добу відкрито 31 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів військових Росії на Херсонщині
У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ.

Про це повідомили у поліції  Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні ворожі війська пошкодили та зруйнували будівлю профілакторію та теплиці. У Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ. З тимчасово окупованих територій до поліції продовжують надходити повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які викрадають автомобілі та вантажівками вивозять майно з будинків та квартир", – йдеться у повідомленні.

Також поліція області продовжує фіксувати воєнні злочини на деокупованих територіях. Так, у смт Архангельське біля цвинтаря в салоні власного автомобіля на ворожій міні підірвався та загинув місцевий житель.

"Військовослужбовці РФ, які на той час знаходилися в окупованому селищі, не підпустили місцевих мешканців до підірваного автомобіля. Нині поліція встановлює всі обставини воєнного злочину", - повідомили в поліції. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини