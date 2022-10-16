Через успіхи ЗСУ, вибухи складів та казарм окупанти деморалізовані і не почуваються в безпеці, - Гайдай

В окупантів на фронті доволі важка моральна ситуація, вони розуміють, що немає ніякої безпеки.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Важка в них (моральна. – Ред.) ситуація, в тому сенсі, що вони деморалізовані після Харківської стрімкої операції, після звільнення Лиману і після просування, і деокупації деяких населених пунктів на Луганщині", - розповів він.

За його словами, плюс до впливу на моральний стан ще доєдналися вибухи складів та казарм. Так, окупанти розуміють, що безпеки немає ніякої.

"Не додають впевненості й місцеві колаборанти, які намагаються постійно виїжджати у бік Росії", - додав очільник області.

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