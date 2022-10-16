Росія тримає на бойовому чергування 21 корабель, - ВМС ЗСУ

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 4 ворожих кораблів та катерів, 2 носії КРМБ "Калібр" загальний залп яких складає 16 ракет.