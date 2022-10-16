ЗСУ готують Запорізьку область до деокупації, - Федоров

Останніми днями українські військові вразили 7 позицій окупантів, знищивши російську техніку, у тому числі чотири комплекси С-300, та живу силу ворога.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

Тільки останніми днями неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. У Пологах – до 30 поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також у Кам’янці-Дніпровській українські військові знищили 7 одиниць військової техніки та поранили близько 40 російських військовослужбовців.

"В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300", - додав Федоров.

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