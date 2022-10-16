Невідомий намагався підпалити військкомат у Підмосков’ї
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У Підмосков’ї невідомий спробував спалити військкомат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Baza.
"Ще одна спроба підпалу військкомату. Цього разу у Підмосков'ї.
Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно Щолковського військового комісаріату, розташованого на Центральній вулиці. Внаслідок підпалу в одному з кабінетів на першому поверсі будівлі сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що це вже друга спроба підпалу щолковського військкомату. У травні було скоєно напад на сусідню будівлю цього військового комісаріату.