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Посольство Єгипту в Києві закликало своїх громадян залишити Україну якнайшвидше

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Посольство Єгипту в Києві закликало своїх громадян залишити Україну якнайшвидше
Єгипет закликав своїх громадян "якнайшвидше" залишити Україну. Причиною називають небезпеку, яка зберігається в країні, що восьмий місяць бореться з російською агресією.

Про це повідомило видання Egypt Today, передає Цензор.НЕТ.

"Усім членам єгипетської громади на території України радять виїжджати, скориставшись доступними наземними маршрутами із сусідніми країнами", – йдеться в повідомленні.

Так, у посольстві Єгипту закликали своїх співвітчизників виявляти максимальну обережність під час від'їзду й не перебувати транзитом у небезпечних зонах чи поблизу них.

"Будь-хто, хто вирішить не залишати Україну, має оновити свої дані в посольстві, щоб бути в курсі будь-якої майбутньої інформації про події в країні", – зазначили у відомстві.

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Топ коментарі

  • Член Сухов Кабаев
    Зерна ********* не давать! Пусть сосут у *****!
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Информационная война, направленная на нарастание паники как внутри Украины, так и среди граждан стран НАТО, что якобы что-то страшное готовится.
    В показухе кацапам нет равных, пытаются как можно сильней всех напугать, чтобы НАТО само продавило Украину к переговорам.

    "Или переговоры, или армагеддон" - вся простая мысль путлера, озвученная его многочисленными друзьями, а также теми, кто готов продать Украину, чтобы собственноё благосостояние не пострадало.
  • Тетяна Тать
    навіть не знаю як прокоментувати цю блискавичну реакцію

    дев'ять місяців аналізували, допоки второпали, що в Україні небезпечно, бо війною раша прийшла

    жінка за такий час народити дитину встигнути може
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