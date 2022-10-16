Посольство Єгипту в Києві закликало своїх громадян залишити Україну якнайшвидше

Єгипет закликав своїх громадян "якнайшвидше" залишити Україну. Причиною називають небезпеку, яка зберігається в країні, що восьмий місяць бореться з російською агресією.

Про це повідомило видання Egypt Today, передає Цензор.НЕТ.

"Усім членам єгипетської громади на території України радять виїжджати, скориставшись доступними наземними маршрутами із сусідніми країнами", – йдеться в повідомленні.

Так, у посольстві Єгипту закликали своїх співвітчизників виявляти максимальну обережність під час від'їзду й не перебувати транзитом у небезпечних зонах чи поблизу них.

"Будь-хто, хто вирішить не залишати Україну, має оновити свої дані в посольстві, щоб бути в курсі будь-якої майбутньої інформації про події в країні", – зазначили у відомстві.

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