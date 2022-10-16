Іран знову заперечує поставки дронів-камікадзе до РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян, передає Sky News.
Київ і більшість країн Заходу звинуватили Москву у використанні безпілотників іранського виробництва в атаках на Україну в останні тижні. Цю тему мають обговорити міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.
" Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну. Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", - сказав у своїй заяві міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян.
Під час окремої телефонної розмови з головним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем у п’ятницю Амір-Абдоллахіан підтвердив офіційну позицію нейтралітету Ірану щодо війни, яка почалася майже вісім місяців тому.