Іран знову заперечує поставки дронів-камікадзе до РФ

У МЗС Ірану знову відкидають звинувачення у поставках в Росію дронів-камікадзе. У той час як російська армія апродовжує атакувати Україну БПЛА "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян, передає Sky News.

Київ і більшість країн Заходу звинуватили Москву у використанні безпілотників іранського виробництва в атаках на Україну в останні тижні. Цю тему мають обговорити міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Люксембурзі в понеділок.

" Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні. Ми вважаємо, що озброєння кожної сторони кризи продовжить війну. Ми не вважали і не вважаємо війну правильним шляхом ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії та Ємені", - сказав у своїй заяві міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян.

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Під час окремої телефонної розмови з головним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борреллем у п’ятницю Амір-Абдоллахіан підтвердив офіційну позицію нейтралітету Ірану щодо війни, яка почалася майже вісім місяців тому.