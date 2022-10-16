Понад 11 200 будинків, 479 промислових підприємств, 167 закладів освіти та 64 лікарні пошкоджені або повністю зруйновані Росією на Луганщині

На Луганщині пошкоджені або повністю зруйновані обстрілами понад 11 тисяч будинків та понад 400 підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.

"За попередніми даними, через постійні артобстріли та бомбардування ушкоджено щонайменше 167 закладів освіти, 18 спортивних об’єктів, 6 закладів соцзахисту, 64 заклади охорони здоров’я, 115 закладів культури, 37 адмінбудівель, 7 ЦНАПів, 7 вокзалів, 48 об’єктів життєзабезпечення. Найбільше потерпає від завданих росіянами артилерійських обстрілів та бомбардувань житлова забудова. За приблизними оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб", - йдеться в повідомленні.

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В Луганській ОВА також зазначили, що проведення господарської діяльності на території області неможливе. 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових. Їх майнові комплекси перебувають в окупації та зазнають значних пошкоджень та руйнувань. Економічні втрати обчислюються мільярдами гривень.

"За опрацьованими даними запровадженого облдержадміністрацією онлайн опитування тільки 463 суб’єктів господарювання орієнтовна загальна сума прямих збитків внаслідок російської агресії (вартість активів, що було знищено/пошкоджено) становить 6,4 млрд гривень", - повідомили в ЛОВА.

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