Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок

Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. Про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.

Таку думку голова МЗС Німеччини висловила під час інтерв'ю телеканалу phoenix, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", – сказала Бербок в інтерв'ю

Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.

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