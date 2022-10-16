Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок
Таку думку голова МЗС Німеччини висловила під час інтерв'ю телеканалу phoenix, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити — в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", – сказала Бербок в інтерв'ю
Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.
"Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кругових обмінів". Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", – сказала Бербок.