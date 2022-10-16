Окупанти намагаються подати тепло в будинки, у яких самі ж зрізали радіатори, - Андрющенко

Російські окупанти не підготували Маріуполь до опалювального сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якесь тепло, звісно, буде. Десь потрохи, через резервні гілки газопостачання в окремі будинки можна подати теплоносій. Окрім того, росіяни завезли декілька мобільних котелень, які намагаються підключити до більших споруд на кшталт готелів чи колишніх гуртожитків", - каже Андрющенко.

За його словами, у ці гуртожитки планували селити будівельників і військовий контингент, який залишається в місті. Враховуючи, як розгортається ситуація і як зростає рівень незадоволення, то можливо це рішення буде переглянуте.

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"Однак гуртожитки ще неготові і навряд вони встигнуть до зими їх підготувати. Уже час опалювати людей, враховуючи в яких умовах вони живуть. Але до того ще нічого не готово: виключно обіцянки, виключно якісь тестові запуски котелень, намагання закачати воду штучно і дуже фрагментарно в систему опалення", - зауважує радник мера Маріуполя.

Водночас випадки, коли позрізали радіатори опалення, а потім в систему дали воду - це дуже частий випадок у місті. Окупанти таким чином топлять будинки, каже Андрющенко.