Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО
10 22433
Наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим часом, телеграм-канали повідомляють про роботу ППО на Київщині. Пресцентр Київської ОВА частково підтверджує цю інформацію.
"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.
Також телеграм-канали повідомляють, що дрони летять на захід України.