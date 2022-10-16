Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО

Наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про роботу ППО на Київщині. Пресцентр Київської ОВА частково підтверджує цю інформацію.

"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.

Також телеграм-канали повідомляють, що дрони летять на захід України.

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