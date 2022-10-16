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Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО

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Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО
Наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про роботу ППО на Київщині. Пресцентр Київської ОВА частково підтверджує цю інформацію. 

"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.

Також телеграм-канали повідомляють, що дрони летять на захід України.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Февраль-2022 - возьмём Киев за два дня!
    Октябрь-2022 - московские парковки готовят под бомбоубежища
  • KosAn30 JT26
    у єтого дерьма маленткий кпд процентов 70 сбиваеться,то что какой то процент долетает єто понятно что никакое пво в мире не дает 100 гарантию,а зрадойобам абы только локти позаламывать и повыть что усьо пропало мегадроны атакуют
  • Вася Шевченко f77d76ba
    відбій... пішов потроху по країні!
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