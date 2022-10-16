Мігрантам з Центральної Азії видають в Росії повістки, навіть якщо у них нема громадянства РФ

Росіяни б’ють та залякують мігрантів, змушуючи їх розписатися в отриманні повістки та вирушити вбивати українців.

Про це "Настоящему времени" розповіла правозахисниця, голова фонду "Тонг Жахоні" Валентина Чупік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розказала, що щодня отримує звернення від мігрантів з країн Центральної Азії, яких росіяни намагаються відправити на війну.

"Щоразу їх примушують, і щоразу це фізичне насильство. А у випадках людей, які мають умовні терміни, крім фізичного насильства застосовують також погрози перетворити умовний термін на реальний, відправити їх до в’язниці, де їх, знову ж таки, битимуть та відправлять на ту саму війну", - розповіла правозахисниця.

За словами Чупік, мігрантів, які відмовляються отримувати повістки, б’ють та катують і силою змушують розписуватися в їх отриманні.

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Крім повісток про мобілізацію, мігрантам також пропонують підписати контракти зі ройською амією, каже правозахисниця. Приміром, в останні кілька днів групу з шести громадян Узбекистану, які відбувають покарання в Башкірії, б’ють та змушують підписати контракти на службу в ЗС РФ.

Також, як каже правозахисниця, контракти на службу в російській армії можуть підкладати мігрантам у пачку документів, які треба підписати для продовження робочого контракту. Таке відбувалося у державній бюджетній установі "Жилищник" в Москві.

"Уявіть собі, людину змушують, на неї кричать: "Швидко розпишися отут, отут, отут..." і підсовують на підпис величезне число документів. Навіть цілком грамотна людина, яка добре володіє роійською мовою може елементарно не встигнути прочитати, а тут ми маємо справу з людьми, які погано володіють російською мовою, які перебувають під сильним психологічним тиском. І так, вони підписують, підписують з дурості", - каже правозахисниця.

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