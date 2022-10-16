Росіяни намагаються зібрати сили в кулак на півдні. Але навіть природа - на боці України, - ОК "Південь"

На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, але мають величезні проблеми з поставками зброї та техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Обстановка на самій лінії фронту досить напружена, оскільки ворог намагається зібрати всі наявні сили в такий собі кулак, для нанесення уражень. Але все ж таки постійно (має складнощі. - Ред.)… і мобілізоване поповнення розбігається", - сказала вона.

За словами Гуменюк, у окупантів критичне становище зі спорядженням, бо 75% резервів раніше постачали через Кримський міст.

"Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них там щось функціонувало. Пороми зупинено через вітер. Неможливо здійснювати сполучення між точками через (Керченську) протоку. Тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", - сказала речниця.

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Гуменюк додала, що, підтягуючи резерви з Криму, окупанти вже навіть не переправляють їх на правий берег Дніпра, де розгортаються бойові дії, а навпаки, вишукують способи з правого підтягнути на лівий те, що ще лишилося живе.