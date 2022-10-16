"Не кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - чеський генерал Павел

Росіяни, які тікають від мобілізації, не обов’язково проти війни, тому Захід має ставитися до них з пересторогою. Так вважає чеський генерал Петр Павел, який є одним з основних кандидатів на виборах президента Чехії у 2023 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Опозиція до мобілізації - це не повстання проти режиму чи якась підтримка України. Молодь, яка намагається виїхати з країни, боїться за своє життя - це не означає, що вони проти війни. Я впевнений, що багато з них продовжуватимуть підтримувати націоналістичну політику Путіна", - сказав генерал, який у 2015-2018 роках очолював військовий комітет НАТО.

"Я б точно не погодився із твердженням, що кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - сказав він.

Навпаки, заявив Павел, наплив росіян може становити неприйнятну загрозу національній безпеці, про що уже зараз можуть свідчити широкомасштабні протести в Празі.

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"Чи можливо, щоб така країна, як наша, де вже є сильна російська "п’ята колона", прийняла ще 40-50 тисяч російських чоловіків? Людей, які не підтримують демократичний режим, які б не були вдячні Чехії як демократичній країні, які б залишалися на своїх націоналістичних позиціях? Це був би ризик для нашої внутрішньої безпеки", - заявив він.