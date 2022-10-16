ГУР обіцяє за полоненого Гіркіна $100 тис.
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 000 за передачу в український полон Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.
В ГУР нагадали, що СБУ та Офіс генпрокурора порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А також що він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
Інформацію про Ігоря Гіркіна можна передати за номером +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal