Маляр про співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: Наразі приблизно 1 до 6,5. Критична межа - 1 до 8

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів на Півдні наразі складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Стала свідком, як Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Не всі слова та задачі тут зможу оприлюднити, але повірте - це потужно", - зазначила вона.

За словами Маляр, він також розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на Півдні та про зростаючі втрати ворога.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись". За словами командуючого, ворог вже у доволі складній ситуації на Півдні, але розслаблятись не час. Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - додала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 000 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2529 танків, 1589 артсистем, 5193 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА