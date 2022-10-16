Маляр про співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: Наразі приблизно 1 до 6,5. Критична межа - 1 до 8
Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Стала свідком, як Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Не всі слова та задачі тут зможу оприлюднити, але повірте - це потужно", - зазначила вона.
За словами Маляр, він також розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на Півдні та про зростаючі втрати ворога.
"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись". За словами командуючого, ворог вже у доволі складній ситуації на Півдні, але розслаблятись не час. Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - додала Маляр.