Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ

Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".

"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.

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Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив "РИА Новости", що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради безпеки.