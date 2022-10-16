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Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ

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Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ
Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".

"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.

Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.

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Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив "РИА Новости", що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради безпеки.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Перехватчик
  • Bob Fayn
    опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
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