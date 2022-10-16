Найближчими днями Путін проведе нараду з членами Радбезу РФ
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Президент Росії Володимир Путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення телеканалу "Россия 1".
"Путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки РФ", - йдеться в повідомленні.
Втім, наразі на сайті Кремля жодних повідомлень про майбутню подію поки що немає.
Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив "РИА Новости", що наступного тижня Путін проведе щотижневу оперативну нараду з членами Ради безпеки.