Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи
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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто", - сказав Гроссі в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия 1".
Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС".