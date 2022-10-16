Новини • Війна

Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи

13 80829
Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто", - сказав Гроссі в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия 1".

Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", - глава "Енергоатому" Котін

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
    И все счастливы!
    Иначе - ядерная катастрофа.
  • Alex Suhenko 8c36c068
    опять обосрался. извените за мой французкий
  • JleXa BaCuJl6eB
    Никто кроме х..
    Йла. Ему по .цимбалах
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини