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Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

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Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian
За останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Guardian.

Коли Росія вторглася в Україну в лютому, Ізраїль підготувався до нової хвилі імміграції. Відтоді близько 13 тисяч українців із єврейським походженням емігрували. Неочікувано вдвічі більше вже прибуло з Росії - приблизно кожен восьмий російський етнічний єврей покинув країну, йдеться у матеріалі видання.

Згідно з даними Єврейського агентства для Ізраїлю ("Сохнут"), на яке посилається The Guardian, за останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.

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Російська влада при цьому чинить тиск на "Сохнут", який допомагає в питаннях репатріації - мін'юст РФ у липні зажадав ліквідувати представництво організації в Росії.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Удар по ПВО: 15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.

  • Бенина Мама
    Зря Израиль их берёт. Они туда Куйло звать будут.
  • DemianBond 2cbb79cc
    -доктор, у меня проблемы с потенцией.
    -сколько вам лет, отец!?
    -79.
    -ну так пора батенька, года.
    -а вот напарник по домино, говорит, что может 3 раза в неделю, а ему 84!?
    - ну так и вы говорите.
    квартиру, машину и девственницу сару
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