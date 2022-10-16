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Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії додасть стійкості українській енергосистемі, - Криволап

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Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії додасть стійкості українській енергосистемі, - Криволап
Перегляд граничних цін на ринку електричної енергії додасть стійкості енергетичній системі України, заявив Кирило Криволап, радник Прем’єр-міністра України на громадських засадах та керівник "Центру економічного відновлення".

Про це повідомляє видання ExPro, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз ринок електроенергії в Україні перебуває у кризи не тільки з точки зору фізичного руйнування інфраструктури, а й з точки зору фінансового балансу.

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Ключовими факторами, що сформували фінансову кризу є зниження споживання, що означає зменшення обсягу коштів на ринку - бізнес скоротив споживання на 30%, а населення - майже на 40%.

Також Фізичні руйнування як генеруючих потужностей, так і мереж. На відновлення йдуть значні кошти.

Макроекономічна ситуація в країні, шо характеризується інфляційними процесами - майже 25% за 9 місяців, а також девальвацією національної валюти на 30%, що призвело до зростання ціни на обладнання, на операційні витрати та ремонтні роботи.

А також зростання цін на енергоносії, що спричиняє зростання собівартості виробництва", - вказав Криволап.

На думку радника Премʼєр-міністра, встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, які впливають на зростання вартості генерації.

"Прайс-кепи попередній раз переглядалися в кінці лютого-початку березня, одразу після початку війни. Встановлені прайс-кепи не враховують всі вищезазначені фактори, що впливають на зростання вартості виробництва енергії, і по суті ставлять енергокомпанії на межу виживання", - вказує він.

На його думку, яскравим прикладом зміни ціни виробництва електроенергії може бути ситуація в Європі, де ціна зросла в 3-4 рази.

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
  • Игорь Ткач 0c31d1ba
    Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
  • mrSmith
    Ну ясна справа!
    Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
    Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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