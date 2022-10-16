Жителів Львівщини закликають не використовувати потужні електроприлади в пікові години

Львівщина дивом отримує електроенергію в обхід чотирьох підстанцій, зруйнованих російськими ракетними ударами 10-11 жовтня.

На це вказав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Львівобленерго", "Укренерго" та ДСНС зробили надможливе, щоб Львівщина отримувала електроенергію – в обхід чотирьох підстанцій, які через ракетні удари зруйновані. Нагадаю, у понеділок та вівторок ворог залишив без струму 1,5 млн жителів нашої області. Зважаючи на те, що заживили область за тимчасовою схемою, щоб електроенергія не зникала, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі не зашкалював", - написав Козицький.

Він закликав жителів регіону не користуватися електроприладами з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. "Це ті проміжки часу, коли на нашу енергосистему йде найбільше навантаження", - пояснив голова ОВА.

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Козицький наголосив, що обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками, прасками та іншими електроприладами з великою енергозатратністю найкраще користуватися вночі, оскільки це дасть змогу зробити громадянам усе необхідне і не впливатиме на перевантаження системи.

"Пам'ятайте: кожен прилад, який ви свідомо вимкнете, - це величезна допомога нашим енергетикам, які 24/7 працюють над тим, щоб усі були з електрикою. Навіть зарядне, яке ви не залишили в розетці, вже суттєва допомога", - зазначив він.

Голова ОВА також нагадав, що до переліку найбільш енергозатратних приладів входять: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп'ютер, телевізор.

"Якщо маєте нагальну потребу, вмикайте їх з 23:00 до 8:00. В інший час, будь ласка, утримайтеся", - наголосив Козицький.

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"Так, нам треба трішки потерпіти. Маємо бути гнучкими та незламними на всіх фронтах. Поки ви читаєте цей допис, наші воїни, дипломати та країни-партнери роблять усе для того, щоб це закінчилося якнайшвидше. Щоб окупант, який ницо стріляє по цивільних об'єктах, більше ніколи не оговтався", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 жовтня по Львівській області було випущено 15 ракет, з них сім збили ППО. 11 жовтня відбулося три влучання в ТЕЦ, одну ракету збили над Львівщиною військові Північного командування "Захід".