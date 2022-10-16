Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider
Як пише Busienss Insider, зокрема про це заявив Енді Вебер, колишній помічник міністра оборони США з ядерних, хімічних та біологічних програм, передає Цензор.НЕТ.
"Ця криза більш небезпечна, ніж Карибська криза. Повідомлене президентом Байденом посилання на "Армагеддон" не є перебільшенням", - зазначив він у нещодавньому коментарі Politico.
Із ним погодився Деріл Кімбол, виконавчий директор Arms Control Association, під час недавньої панелі своєї організації.
"Сумно, що минуло не лише 30 років після так званого закінчення холодної війни, але й 60 років після останньої великої ядерної кризи, Кубинської ракетної кризи в жовтні 1962 року. Попри це зараз ми говоримо підвищений ризик ядерної війни", - заявив Кімбол.
При цьому, на думку аналітиків, рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України підвищило ризик ядерного конфлікту.
Попри ці тривожні події, провідні експерти загалом погоджуються з тим, що ризик застосування ядерної зброї все ще залишається низьким. Зокрема, Ханс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, заявив у вівторок групі Arms Control Association, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні є невисоким. За його словами, конфлікт має "значно загостритися" до "прямого зіткнення між НАТО і Росією", щоб це стало предметом обговорення.
Нагадаємо, Кубинська ракетна криза відбулась 16-28 жовтня 1962 року. Тоді у відповідь на розміщення Сполученими Штатами ядерної зброї у країні-члені НАТО Туреччині СРСР перекинув на Кубу військові частини та підрозділи, які мали на озброєнні в тому числі ядерну зброю.