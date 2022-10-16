Новини • Допомога Україні

Настав час Україні отримати військову допомогу, - міністр Ізраїлю Шай

26 177109
Настав час Україні отримати військову допомогу, - міністр Ізраїлю Шай
Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО", - заявив Шай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

16 жовтня видання The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

24 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Діждавсь в яку сторону маятник качнеться...
  • Epic musikk
    А все почему? Потому что после массовой передачи дронов Ираном, не последовало никакой реакции. А когда бандит видит свою безнаказанность, он только усиливает свой бандитизм.
  • arye z.
    Через две недели в Израиле выборы, нынешнее правительство распадается и потому этот министр практически уже никого и ничего не представляет.
    И второе, без разницы какая партия и какой блок на этих выборах победят, Нахман Шай уже вне политики, так как на внутренних праймериз он получил абсолютно непроходное место.
    Так что, можно сказать, что это не мнение израильского министра и конечно же не мнение израильского правительства. Это частное мнение уже вполне обычного человека, израильского гражданина Нахмана Шая.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини