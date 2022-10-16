Росіяни розпочали евакуацію зрадників з Херсонської області до окупованого Криму, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти евакуюють зрадників із "держвних органів" Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - зазначається у повідомленні.