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Росіяни розпочали евакуацію зрадників з Херсонської області до окупованого Криму, - Генштаб

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Росіяни розпочали евакуацію зрадників з Херсонської області до окупованого Криму, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти евакуюють зрадників із "держвних органів" Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Перехватчик
    Nasha CanadaНаша Канада

    @NashaCanada

    ·

    4 ч

    Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
    В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
  • Maxim Ak-Murza
    Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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