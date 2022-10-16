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Папа Римський Франциск закликав молитися за українців

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Папа Римський Франциск закликав молитися за українців
Папа Римський Франциск висловив підтримку ініціативі "Мільйон дітей моляться Розарій" і закликав вірян молитися за народ України.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 16 жовтня, Папа звернувся до тисяч прочан на площі Святого Петра у Ватикані й нагадав, що 18 жовтня відбудеться ініціатива "Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі".

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"Дякую всім дітям, які братимуть участь! Єднаймося з ними та ввіряймо заступництву Богородиці багатостраждальний український народ і всі інші народи, які страждають від війни та будь-яких форм насильства та злиднів", – сказав Папа.

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Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
    Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
    Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
    Матфея 6:19-21
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Або йому на яйця також ФБР наступило
  • Саша Пончик
    У папы в голове происходит то же что у Маска.
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