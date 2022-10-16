США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван

Сполучені Штати Америки однаково реагуватимуть на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.

Про це радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспондентка CNN запитала, чи США ставитимуться до "тактичного" використання Росією ядерної зброї - ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад - інакше, ніж до широкомасштабних атак.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Думку про те, що існують якісь відмінності у використанні, я вважаю небезпечною", - сказав Салліван.

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"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - продовжив Салліван.