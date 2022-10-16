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США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван

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США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван
Сполучені Штати Америки однаково реагуватимуть на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.

Про це радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспондентка CNN запитала, чи США ставитимуться до "тактичного" використання Росією ядерної зброї - ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад - інакше, ніж до широкомасштабних атак.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Думку про те, що існують якісь відмінності у використанні, я вважаю небезпечною", - сказав Салліван.

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"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - продовжив Салліван.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Все что боится ***** это ответного ядерного удара. И больше ничего. Ни уничтожения черноморского флота, ни росийских войск еще где то. Только ядерного удара по Москве и своему бункеру. И ***** сейчас пытается выяснить будет ли ответный ядерный удар или Запад проглотит и помашет какими то санкциями. От етого и зависит будет ли ядерная атака.
  • Сергій Коркмен
    США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3374135

    US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)

    переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки

    вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?
  • Nik Home 379c842c
    Салливан - крот, давно работающий на путлера...
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