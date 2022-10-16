Росія вдається до етнічних чисток в Україні, - ISW

Дії Росії на тимчасово окупованих територіях України, про які повідомляють російські офіційні особи, підпадають під визначення етнічних чисток.

Про це заявив у щоденному зведенні вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Експерти зазначають, що "Росія продовжує проводити масові насильницькі депортації українців, які, як видно, є частиною кампанії навмисних етнічних чисток на додаток до явних порушень Конвенції щодо запобігання злочину геноциду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія насильно вивезла з України 260 тис. дітей, - Держдепартамент США

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив 14 жовтня, що "кілька тисяч" дітей із Херсонської області "вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах".

ISW зазначає, що раніше російська влада відкрито визнала, що має намір передати дітей з окупованих районів України на усиновлення до російських родин. Експерти вказують, що це може бути кваліфіковано як порушення Конвенції щодо запобігання злочину геноциду.

У зведенні йдеться також, що влада РФ може вести політику етнічної чистки шляхом депортації українців та заселення до окупованих міст російських громадян.

ISW вказує, що етнічна чистка сама по собі міжнародним правом не кваліфікується як злочин, проте позначена комісією ООН з порушень гуманітарного права на території колишньої Югославії як "надання території етнічної однорідності шляхом застосування сили або залякування для виселення певних груп" та як "цілеспрямована політика однієї етнічної чи релігійної групи щодо виселення насильницькими та терористичними засобами цивільного населення іншої етнічної чи релігійної групи з певних географічних районів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Досить спроб умиротворити агресора, вони вже призвели до геноциду, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Експерти наголошують, що ці визначення повністю узгоджуються з повідомленнями про насильницьку депортацію та усиновлення українських дітей, а також із повідомленнями українських джерел про те, що проєкти окупантів щодо відновлення Маріуполя передбачають заселення "десятків тисяч росіян".