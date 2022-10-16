Рада ЄС розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії 17 жовтня

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - написав глава МЗС Латвії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Євросоюзу 17 жовтня обговорять поставки Іраном Росії дронів та запровадження санкцій через це, - Reuters

Нагадаємо, 6 жовтня Рада ЄС досягла згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Цей пакет включає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт та експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, а також санкції проти нових фізичних та юридичних осіб та компаній, втягнутих у війну з Україною.