Російські окупанти із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - облрада
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Російські окупанти у неділю обстріляли із реактивних систем залпового вогню Дніпропетровську область
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук.
"До вечора окупаційні війська російської федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо – люди неушкоджені", - написав він у телеграм-каналі.
Також він повідомив, що інші райони області на ворожі обстріли не зазнали. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється Збройними силами України.