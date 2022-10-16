Солдатам-мусульманам не сподобалося, що полковник Лапін погано сказав про Аллаха, - журналісти з’ясували причини бійні на полігоні Бєлгородщини

Причиною стрілянини на полігоні ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії стало небажання мобілізованих мусульман вирушати на війну проти України, а безпосереднім приводом - слова полковника Лапіна щодо Аллаха

Як інформує Цензор.НЕТ, такими є висновки журналістського розслідування, проведеного російським інформаційним проєктом Astra.

"Почалося все з того, що деякі наші солдати - дагестанець, азербайджанець і адигеєць сказали, що це не наша війна і спробували написати рапорти про те, що вони не хочуть більше служити. Підполковник Андрій Лапін, коли це дізнався вже через командира роти, усіх зібрав і почав казати, що "це священна війна". Все відбувалося вранці біля плацу, там, де шикування відбувається, гімн співають. Почався конфлікт, почали штовхатися", - розповів виданню очевидець й один із потерпілих, що наразі лікується у госпіталі після отриманого тоді вогнепального поранення.

Як зазначає Astra, цей чоловік теж сповідує іслам.

"Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна - це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що "Аллах, отже, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти присягнув". Я особисто думаю, що це найбільше й зачепило. Фраза, що "Аллах - слабак". Фраза дуже багатьох шокувала - з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани - і башкири, і татари", - продовжив співрозмовник журналістів.

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Після шикування росіяни та мусульмани продовжили конфлікт, одначе потім усі розійшлися й усе нібито втихомирилося.

"А вже за півтори години, десь в обід, нас відправили всіх разом на стрільбища, і три таджики, які на контрактній службі, вони розгорнули свої автомати, у них були бойові патрони, і розстріляли командира нашого підполковника Лапіна, він загинув на місці. І відкрили безладну стрілянину. На полігоні були контрактники, і мобілізовані", - продовжив інтерв'юйований.

"За дві-три хвилини до того, як розпочати стрілянину, нам, мусульманам, сказали відійти убік", - додав він.

Видання також наводить імена стрільців.

"Я пам'ятаю, що тих, хто стріляв, звати: Бікзот - він старший сержант, другий Ануше, і третій молодший сержант Амі. Прізвищ я не пам'ятаю, молодший сержант Амі утік. А прапорщик Семенов двох зі стрільців вбив. Семенов у цей момент був у кімнаті, де зберігаються ящики з патронами, де нам їх видають. У нього свій бойовий пістолет, під час самої стрілянини він не був присутній, він почув, що відбувається, вийшов і розстріляв обох таджиків. Амі він влучив у плече, але той встиг утікти", - підсумував поранений.

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