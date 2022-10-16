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Маркарова просить США прискорити не лише доставку, а й процес замовлення систем ППО Україні

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Маркарова просить США прискорити не лише доставку, а й процес замовлення систем ППО Україні
Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала США зробити все можливе, аби прискорити поставки зброї для ЗСУ, особливо комплексів протиповітряної оборони, на тлі останніх ракетних атак РФ по українських містах.

Про це вона заявила в неділю під час прямого ефіру на телеканалі CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, ці системи важко виробляти, і вони ще не готові… Але ми робимо все можливе і просимо наших партнерів зробити все можливе, щоби прискорити не лише доставку, а й процес замовлення систем", — сказала глава української дипломатичної місії у Вашингтоні.

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Вона підкреслила, що вкрай необхідно захистити якомога більше українських населених пунктів від російських ракет, від яких страждають мирні жителі, в тому числі діти.

Маркарова підкреслила, що від Путіна можна очікувати будь-чого попри його заяви, тим більше що розгорнута в РФ останніми тижнями мобілізація стала провальною, бо не принесла йому жодних переваг.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    ...та шо вже - давай і пару бригад морпіхів підсилених там чимось добреньким важкеньким, чого ти вимагай, не думай...
    Х.з. може я щось не розумію старістю?
  • Stanislav Bryzhyk
    Шо, кацапченя, ніяк не впораєшся з гуглтранслейтом?
  • Владтмир Пометун
    ...грошей на 3,14здила,тепер можливо розуміти,як це похибно.
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