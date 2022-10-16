Через обстріли росіян без світла залишився Шосткинський район Сумщини, - голова ОВА Живицький

На Сумщині без світла в результаті обстрілів російських окупантів залишився Шосткинський район

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів з боку Росії знову маємо аварійні відключення в області. Поки не вистачає потужностей для Шосткинського району", - написав Живицький.

Він зазначив, що енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу необхідно обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8 до 11 ранку.

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