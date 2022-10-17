Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

3 33415
За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили
Командування Повітряних Сил України оприлюднило інформацію про кількість знищених дронів-каміікадзе ввечері 16 жовтня.

Яук інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України.

Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Крім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України".

Читайте також: Сили ППО збили над Миколаївщиною 2 дрони-камікадзе, - Кім

Топ коментарі

  • Urs
    «НАТО незабаром передасть Україні сотню станцій глушіння безпілотників, - генсек НАТО Столтенберг. Зокрема, це допоможе зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру»…

    І херак!Почали гусей щипати
  • Maxim Ak-Murza
    Их запускают с установки, замаскированной под фуру, одновременно 5-6 штук.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    6 ч Укропы подслушивают российские анальные скрепы и подло ржут
    https://twitter.com/i/status/1581684605832560642
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини