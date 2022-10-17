За годину вечора 16 жовтня на південному напрямку знищено 11 дронів-камікадзе, - Повітряні сили

Командування Повітряних Сил України оприлюднило інформацію про кількість знищених дронів-каміікадзе ввечері 16 жовтня.

Яук інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів Повітряне командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України.

Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Крім того, приємні новини і від ППО інших складових Сил оборони. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України".

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