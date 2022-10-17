Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має найбільш 2змістовні" за 30 років відносини з Саудівською Аравією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності.

Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави.

А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією. Є вагомі домовленості. Серед іншого, це й рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією саме зараз", - підкреслив Зеленський.