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Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією, - Зеленський

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Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має найбільш 2змістовні" за 30 років відносини з Саудівською Аравією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності.

Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави.

А за тиждень, що минає, варто відзначити посилення контактів із Саудівською Аравією. Є вагомі домовленості. Серед іншого, це й рішення партнерів надати пакет гуманітарної підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Це дуже важливо. Маємо найбільш змістовні за 30 років відносини з Саудівською Аравією саме зараз", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Подарите этому гению книжку "Арифметика Пупкина в картинках для слаборазвитых". Нехай посчитает доходы московии от продажи нефти, связанные с отказом ОПЕК( где саудиты - локомотив)снизить добычу с $400 млн.
  • Харьков Сумской
    Пуйло має кращі стосунки з СА.
    Вони тиждень тому змовилися стримувати добичу нафти, щоб розгортати паливну кризу в західних країнах.
  • НБ
    Да! Да! А ще феєричні оманські інвестиції.
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