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На окупованих територіях медзаклади відмовляються обслуговувати цивільне населення, - Генштаб

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На окупованих територіях медзаклади відмовляються обслуговувати цивільне населення, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про проблеми із медичним забезпеченням цивільного населення, яке перебуває перед російською окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області".

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Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    На оккупированной россией территории белгородской народной республики
  • Роман Кокоровець
    таке саме населення живе в лугандоні .населенню паспорт не громадянина ! буйних за Урал . там гарні чорноземи
  • Urs
    так всё-таки на оккупированных территориях, или в Белгородской области?
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