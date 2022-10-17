На окупованих територіях медзаклади відмовляються обслуговувати цивільне населення, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про проблеми із медичним забезпеченням цивільного населення, яке перебуває перед російською окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах російської федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області".

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