"Зернова угода" могла б стати моделлю для вирішення інших проблем, - міністр оборони Туреччини Акар
Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
Він заявив про це на зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у штабі спільного координаційного центру у Стамбулі, який було створено у рамках Чорноморської ініціативи.
Він повідомив, що з початку дії угоди з портів України вийшли 345 суден, які вивезли понад 7,7 млн тонн аграрної продукції.
"Сторони змогли сісти за стіл переговорів завдяки Чорноморській ініціативі. В Анкарі висловлюють надію на те, що надалі виконана робота стане моделлю для вирішення й інших проблем", - сказав він.
Акар заявив, що мета Туреччини - негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом. Анкара хоче сприяти зниженню напруженості.