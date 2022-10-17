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"Зернова угода" могла б стати моделлю для вирішення інших проблем, - міністр оборони Туреччини Акар

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"Зернова угода" могла б стати моделлю для вирішення інших проблем, - міністр оборони Туреччини Акар
Туреччина пропонує використовувати модель зернової угоди для вирішення інших проблем

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Він заявив про це на зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у штабі спільного координаційного центру у Стамбулі, який було створено у рамках Чорноморської ініціативи.

Він повідомив, що з початку дії угоди з портів України вийшли 345 суден, які вивезли понад 7,7 млн тонн аграрної продукції.

"Сторони змогли сісти за стіл переговорів завдяки Чорноморській ініціативі. В Анкарі висловлюють надію на те, що надалі виконана робота стане моделлю для вирішення й інших проблем", - сказав він.

Акар заявив, що мета Туреччини - негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом. Анкара хоче сприяти зниженню напруженості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков

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Топ коментарі

  • Alexandr Kovalenko 5026d0fb
    Ага, вам би тільки мати мінімум свої 25% з кожної угоди. Бариги на крові кончені, які пуйлу за бабки підказують як тільки можуть. Не дарма наші пращури били тих османів і не раз. Гнилі люди ті турки.
  • Alex Dev d4763325
    Негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом - це кацапи накуй в України.
  • Garry Grant
    Акар-йди в дупу. Ніякого "припинення вогню" не буде. Навіть не натякай.
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